الاتحاد الآسيوي يفاجئ دي باولا باحتال مميز في عيد ميلاده الثلاثين 

نواف السالم (صدى):
فاجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب وسط نادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا، باحتفال مميز في عيد ميلاده الـ30.
وعرض الاتحاد الآسيوي، عبر حسابه على موقع " تويتر "، صورة للاعب، وكتب عليها: " في مثل هذا اليوم من عام 1990 وُلد جوليانو دي باولا نجم النصر.. ميلاد سعيد لورد ".
يذكر أن دي باولا لاعبًا في صفوف بارانا وإنترناسيونال البرازيليين، قبل الانتقال إلى دنيبرو الأوكراني في عام 2009، ثم عاد إلى البرازيلي من بوابة جريميو، وبعدها انتقل إلى زينت الروسي، ثم انضم إلى فنربخشة التركي، وأخيراً في صفوف النصر.