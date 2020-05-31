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بالفيديو.. مواطنة تروي مأساة تطليقها من زوجها بالإكراه ورد ولي العهد على قضيتها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطنة تروي مأساة تطليقها من زوجها بالإكراه ورد ولي العهد على قضيتها

عادل الحربي (صدى):
روت المواطنة فاطمة القاضي، قصة تطليقها قهرًا من زوجها بدون سابق إنذار، موضحة أنها أنجبت منه بنت واحدة عمرها 22 عامًا.

وأضافت خلال برنامج "اتجاهات"، أنه تعرّض إلى وعكة صحية شديدة قبل ست سنوات، وأكدت أنها لم تتركه يومًا واحدًا إلى أن اضطرا إلى ترك المنزل والعيش في منزل بالإيجار.

وأوضحت أنه كان يذهب لرؤية أولاده من الزوجة الأولى والثانية المتوفيات، وفي إحدى المرات اختفى ولم يظهر من جديد وتواصلت مع ولده لكنه تهرّب منها.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى المنزل لكنهم طردوها وقالوا إنها مطلقة ولا تجوز تراه، فطلبت منهم أن تراه ابنته وأدخلوها لكنهم لم يسمحوا لها بأن تقول شيء لوالدها.

من جانبها، قال المستشار القانوني عبدالله العصيمي إن الطلاق تم بموجب وكالة من طليقها، واتضح أن الزوج كان يعاني من مرض وصل فيه إلى مرحلة الخرف ولديها تقارير طبية بذلك، ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع لإنه فاقد للأهلية.

وقالت المواطنة : " طلقوني من زوجي الذي يبلغ عمره "100 عام" بتوكيل وأتاني الخبر عبر رسالة واتساب، ليحرموا بناتي من الميراث " ، مضيفة أنهم " لم يكتفوا بتطليقها من زوجها فقط، وزوروا وكالات بثلاث طلقات كاملة أثبت فاطمة بطلانها جميعا بالمستندات، ورغم هذا لم يُسقط القضاء هذه الطلقات " .

وأكدت أنها أرسلت رسالة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وجائها الرد سريع جدًا وقابلت وزير العدل مباشرة، والقضية الآن بين يديه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت ابو خالد
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون ، المهاجم والمهجوم عليه ، كلهم مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
والتفاصيل كثيرة ويقال أن الشياطين تكمن في التفاصيل اختصر لكم النقل والعرض والشرح بما يأتي:- ترتيب العناصر المثالي مستحيل بدون 10 جداول صغيرة مصغرة محددة لأن الوحدة الفراغية الممثلة للبناء الالكتروني هي مرحلة مفبركة بها 72% من الحقيقة فقط وعملت دراسات لحساب تشابه ما تقارب 99/118 فقط من العناصر وهذا تم عام 2007 تمكن لقاء العناصر في جدول موحد مثالي.
ابو محمد 😎
يعني مكانتها تلزيق في تلزيق ،،، وقد قال القائل // ترى الطلا صاحي يحت اللزيقي ..

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