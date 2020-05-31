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بالفيديو.. عسيري يتحدث عن نتائج أبحاثه حول فيروس كورونا 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عسيري يتحدث عن نتائج أبحاثه حول فيروس كورونا 

الرياض (صدى):
تحدث الإعلامي عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عن نتائج أبحاثه حول فيروس كورونا.

وقال عسيري خلال اتصال هاتفي في برنامج " ياهلا ":" أنا من مدينة أبها خريح كلية الطب من جامعة الملك سعود ولدي زمالة في الأمراض المعدية من جامعة كندية "، لافتا:" بدأت الأبحاث في مجال الأمراض المعدية والصحة العامة بعد ظهور أمراض تنفسية ".

ولفت إلى أن الأمراض المعدية من أكبر المهددات لصحة البشر، مبينا أن الأمراض الفيروسية تؤثر علي الصحة العامة والبنية التحتية بشرط وجود باحثين لديهم وقت وجهد يمكن تخصيصه للبحث العلمي وفيروس كورونا مرتبط بنقل الفيروس للإنسان في منطقة الشرق الأوسط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت ابو خالد
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون ، المهاجم والمهجوم عليه ، كلهم مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
والتفاصيل كثيرة ويقال أن الشياطين تكمن في التفاصيل اختصر لكم النقل والعرض والشرح بما يأتي:- ترتيب العناصر المثالي مستحيل بدون 10 جداول صغيرة مصغرة محددة لأن الوحدة الفراغية الممثلة للبناء الالكتروني هي مرحلة مفبركة بها 72% من الحقيقة فقط وعملت دراسات لحساب تشابه ما تقارب 99/118 فقط من العناصر وهذا تم عام 2007 تمكن لقاء العناصر في جدول موحد مثالي.
ابو محمد 😎
يعني مكانتها تلزيق في تلزيق ،،، وقد قال القائل // ترى الطلا صاحي يحت اللزيقي ..

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