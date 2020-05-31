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الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا

Time منذ ساعتين
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الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا

ماجد محمد (صدى):
دشّنت إدارة نادي الهلال، برنامج " أنا هلالي" الذي يُتيح لجماهير النادي الإسهام في زيادة مداخيله عبر دعمهم المادي.

وتتولى إدارى النادي، تشغيل وتحصيل الإيرادات المالية لبرنامج "أنا هلالي" بشكل مباشر من خلال عوائد الاشتراكات لكافة مشغلي قطاع الاتصالات بالمملكة.

وتعوّل إدارة النادي على تكاتف الجماهير من خلال دعمهم لتلافي الانعكاسات الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا.

كما تعتزم إطلاق حزمة من الحوافز والمزايا للمشتركين في البرنامج؛ تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة النادي.

وأوضح أن مجالات صرف العوائد المالية هي " تطوير منشآت النادي وملاعبه، تعزيز البنى التحتية الرياضية، دعم المصروفات التشغيلية والإدارية للألعاب الرياضية.

أمام خيارات الاشتراك في العضوية فهي نوعان " اشتراك يومي بريال أو 5 ريالات أو 15 ريال، أو الدعم لمرة واحدة بـ 10 أو 20 أو 30 ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت ابو خالد
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون ، المهاجم والمهجوم عليه ، كلهم مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
والتفاصيل كثيرة ويقال أن الشياطين تكمن في التفاصيل اختصر لكم النقل والعرض والشرح بما يأتي:- ترتيب العناصر المثالي مستحيل بدون 10 جداول صغيرة مصغرة محددة لأن الوحدة الفراغية الممثلة للبناء الالكتروني هي مرحلة مفبركة بها 72% من الحقيقة فقط وعملت دراسات لحساب تشابه ما تقارب 99/118 فقط من العناصر وهذا تم عام 2007 تمكن لقاء العناصر في جدول موحد مثالي.
ابو محمد 😎
يعني مكانتها تلزيق في تلزيق ،،، وقد قال القائل // ترى الطلا صاحي يحت اللزيقي ..

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