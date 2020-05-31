الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا

ماجد محمد (صدى):
دشّنت إدارة نادي الهلال، برنامج " أنا هلالي" الذي يُتيح لجماهير النادي الإسهام في زيادة مداخيله عبر دعمهم المادي.
وتتولى إدارى النادي، تشغيل وتحصيل الإيرادات المالية لبرنامج "أنا هلالي" بشكل مباشر من خلال عوائد الاشتراكات لكافة مشغلي قطاع الاتصالات بالمملكة.
وتعوّل إدارة النادي على تكاتف الجماهير من خلال دعمهم لتلافي الانعكاسات الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا.
كما تعتزم إطلاق حزمة من الحوافز والمزايا للمشتركين في البرنامج؛ تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة النادي.
وأوضح أن مجالات صرف العوائد المالية هي " تطوير منشآت النادي وملاعبه، تعزيز البنى التحتية الرياضية، دعم المصروفات التشغيلية والإدارية للألعاب الرياضية.
أمام خيارات الاشتراك في العضوية فهي نوعان " اشتراك يومي بريال أو 5 ريالات أو 15 ريال، أو الدعم لمرة واحدة بـ 10 أو 20 أو 30 ريال.