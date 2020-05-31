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شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية

Time منذ ساعتين
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شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية

محمد بن طحيطح (صدى):
وثق مقطع فيديو مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية للتحليق مجددا في سماء المملكة.

واستقبلت أول رحلة وصلت إلى مطار أبها الدولي اليوم بعد استئناف الرحلات الداخلية بالأهازيج والفنون الشعبية الجنوبية.

وكانت أول رحلة جوية داخلية انطلقت  من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد باتجاه العاصمة الرياض عبر الخطوط السعودية، بعد توقف لفترة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير النقل، رئيس مجلس الهيئة العامة الطيران المدني، صالح الجاسر، قام بجولة في المطار للوقوف على كافة الاستعدادات لانطلاق الرحلات الداخلية، وما تم اتخاذه من ترتيبات وفرت الشروط الصحية والاحترازية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت ابو خالد
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون ، المهاجم والمهجوم عليه ، كلهم مجرمون فاسقون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
والتفاصيل كثيرة ويقال أن الشياطين تكمن في التفاصيل اختصر لكم النقل والعرض والشرح بما يأتي:- ترتيب العناصر المثالي مستحيل بدون 10 جداول صغيرة مصغرة محددة لأن الوحدة الفراغية الممثلة للبناء الالكتروني هي مرحلة مفبركة بها 72% من الحقيقة فقط وعملت دراسات لحساب تشابه ما تقارب 99/118 فقط من العناصر وهذا تم عام 2007 تمكن لقاء العناصر في جدول موحد مثالي.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂
زعيم اااسيا
يستاهل زعيم الكوره الارضية كم افرحنا بتحقيق جميع الالقاب الكوره القدم الاستثنائي كأس المؤسس والبطولات المحليه بجميع مسابقاتها والبطولات العربية والبطولات الودية والبطولات القارة الصفراء ومشاركة وتحقيق المركز الرابع عالميآ وكلها هذي الانجازات مؤثقه ببتويج كاس وميداليات خالية من شوائب مثل القصاصات وفلان قال وفلان سمع هذي الثقافة والحراج تركنها للانديه دار المسنين راح عمرها تحافل بفرق اخرى ضد اسيادهم وجلادهم الهلال السعودي

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