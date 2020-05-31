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وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو)

Time منذ 14 دقيقة
Views 1344
وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الوزارة لم تجد تجاوبًا من شركة الكهرباء للتعاون في تخفيض فواتير إنارة المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ياهلا": " أقولها بكل حرقة وألم: بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت، وعلى عينك يا تاجر " .

وأشار : " كان المفروض على شركة الكهرباء أن تمنع سحب التيار الكهربائي من المساجد، إذ أنها من ضمن أسباب رفع فواتير المساجد " .

وأوضح أن " إجراءات المملكة واكبت الحدث الاستثنائي في تاريخ البشرية، بتوجيهات استثنائية من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهدة الأمين ( حفظهما الله ) " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
علامها مزقومة هااللون .. زقمها فيه خلاااف ...؟؟ ... لاتكون مصابه بمرض الكعال ...!!؟؟
الملل
وافاد بان مهاجم. اللجنه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بساطه واناقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فنانه ام قبعة جنوبيه. تغدين نعيد عليها
د محمد ماجد بخش
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