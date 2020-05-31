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بالفيديو.. عسيري يتحدث عن فتح أبواب المسجد النبوي واحترازات المصلين

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. عسيري يتحدث عن فتح أبواب المسجد النبوي واحترازات المصلين

المدينة المنورة (صدى):
تحدث جمعان عسيري المتحدث الرسمي لوكالة شؤون الحرم النبوي عن فتح أبواب المسجد النبوي واحترازات المصلين.

وقال عسيري خلال حواره عبر قناة السعودية:"  تجهيز خطط لاستقبال المصلين في المسجد النبوي "،  مضيفا:" المشاعر الجياشة والدموع ظهرت على المصلين في مشاهد رائعة تدل علي وفاء الشعب ".

ولفت إلى أن الصلوات كانت مقامة ولكن الحضور متاحة، بالإضافة إلى وضع مسافات بين المسلمين بمقدار 120 سم ولدينا 100 باب، موضحا أنه يتم تشغيل 50% في مواقف السيارات للتحكم في عدد المصلين.

وتابع:" حرصنا علي عدم الكثافة والازدحام وعدم الملامسة وصيانة دورات المياه قبل الصلاة وبعدها والتباعد بين المصلين ورفع السجاد المخصص للمسجد النبوي حرصا علي سلامة المصلين "، لافتا إلى تعقيم الأرض وتنظيفها والصلاة علي الأرض ولابد من لبس الكمامة والوضوء في المنزل.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂
زعيم اااسيا
يستاهل زعيم الكوره الارضية كم افرحنا بتحقيق جميع الالقاب الكوره القدم الاستثنائي كأس المؤسس والبطولات المحليه بجميع مسابقاتها والبطولات العربية والبطولات الودية والبطولات القارة الصفراء ومشاركة وتحقيق المركز الرابع عالميآ وكلها هذي الانجازات مؤثقه ببتويج كاس وميداليات خالية من شوائب مثل القصاصات وفلان قال وفلان سمع هذي الثقافة والحراج تركنها للانديه دار المسنين راح عمرها تحافل بفرق اخرى ضد اسيادهم وجلادهم الهلال السعودي
ابو محمد 😎
لولا فلوس الحمارين في قطر ، لما وصلت لما وصلت إليه من جائزة نوبل الى فيسبوك ..
الحقيقة أني هلالي
أعادة ١٧٠ مليون المفقودة من خزينة النادي كافية لتغطية مصاريف النادي ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه

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