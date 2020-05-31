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مصادر: روسيا لم تعترض على تقديم موعد اجتماع أوبك

Time منذ 20 دقيقة
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مصادر: روسيا لم تعترض على تقديم موعد اجتماع أوبك

وكالات (صدى):
كشفت مصادر مطلعة، أن روسيا ليست معترضة على تقديم موعد اجتماع أوبك + إلى الرابع من يونيو القادم.

وأكدت المصادر لوكالة "رويترز"، أن عدم اعتراض روسيا على موعد أقرب للاجتماع يُشير إلى اقترابها من الاتفاق مع السعودية على كيفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط لبقية العام.

وكانت الجزائر التي تتولى رئاسة "أوبك" حالياً قد اقترحت تقديم الاجتماع من موعده المقرر في التاسع والعاشر من يونيو، لتسهيل مبيعات النفط.

يذكر ان أوبك+ كانت قد قررت تخفيضًا قياسيًا للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميًا، أو حوالي عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرًا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف جائحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
علامها مزقومة هااللون .. زقمها فيه خلاااف ...؟؟ ... لاتكون مصابه بمرض الكعال ...!!؟؟
الملل
وافاد بان مهاجم. اللجنه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بساطه واناقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فنانه ام قبعة جنوبيه. تغدين نعيد عليها
د محمد ماجد بخش
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