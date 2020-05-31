نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين

Time منذ 20 دقيقة
Views 1339
بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين

الرياض (صدى):
رصد مقطع فيديو تطبيق الخطوط السعودية أقصى معايير السلامة لضمان سلامة ضيوفنا الأعزاء طوال الوقت.

وبدأت " الخطوط السعودية " تطبيق وتنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية المتعلقة باستئناف العمليات التشغيلية للرحلات الداخلية يوم غد الأحد 8 شوال 1441هـ، الموافق 31 مايو 2020م؛ ويأتي ذلك حرصًا على سلامة الضيوف والموظفين، وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات مراحل إجراءات السفر كافة للضيوف، سواء عند تنفيذ الحجز، وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وكذلك في صالات المغادرة بالمطارات، وعند التصعيد إلى الطائرات، وأثناء الرحلة حتى الوصول بسلامة الله ومغادرة الضيوف الطائرة، ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

الملل
وافاد بان مهاجم. اللجنه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بساطه واناقه
د محمد ماجد بخش
أفضل العودة فقط للأرقام في التمثيل الإلكتروني حاليا ومؤقتا وبسرعة في مناهج التدريس إدراكا للوقت ووقف تدىيس الجهل ولنسبق فيرنا ويكون قرارنا ت أريخي لكن زامر الحي لايطرب
ابو محمد 😎
جيده ، وبوارديه بعد ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراءه نادٍ مصري جديد بعد تجدُّد خلافاته مع الأهلي
تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراءه نادٍ مصري جديد بعد تجدُّد خلافاته مع الأهلي
Time منذ 8 دقائق Views 1198
وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو)
وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو)
Time منذ 14 دقيقة Views 1341
ميسي: "لن نعود أبدا كما سبق"
ميسي: "لن نعود أبدا كما سبق"
Time منذ 14 دقيقة Views 1233
بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين
بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين
Time منذ 20 دقيقة Views 1339
مصادر: روسيا لم تعترض على تقديم موعد اجتماع أوبك
مصادر: روسيا لم تعترض على تقديم موعد اجتماع أوبك
Time منذ 20 دقيقة Views 1272
«العدل»: تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
«العدل»: تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
Time منذ 21 دقيقة Views 1283
الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه 
الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه 
Time منذ 22 دقيقة Views 1436
كورونا يتفشى في مبني التلفزيون المصري ويربك الإعلاميين
كورونا يتفشى في مبني التلفزيون المصري ويربك الإعلاميين
Time منذ 25 دقيقة Views 1438
المملكة تتقدم بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027
المملكة تتقدم بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027
Time منذ 29 دقيقة Views 1359
وزير الصناعة يعلق على إطلاق حساب رسمي للوزارة
وزير الصناعة يعلق على إطلاق حساب رسمي للوزارة
Time منذ 33 دقيقة Views 1287