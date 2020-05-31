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الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه 

Time منذ 22 دقيقة
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الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه 

الخرطوم (صدى):
صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات ومراكز تجارية ومزارع للرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارات.

ومن جهته، قال صلاح مناع المتحدث باسم لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار.

وأوضح أن ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد، وأنها لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته عقارات ومنقولات.

ولفت إلى أن اللجنة لن تعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة، وستطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن تسلمها إلى وزارة المالية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎
جيده ، وبوارديه بعد ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حرام عليكم رجعوهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أقول تركي أنت مزعل ابو نوره بشي🤔

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