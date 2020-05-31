نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«العدل»: تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل

Time منذ 21 دقيقة
Views 1283
«العدل»: تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل

الرياض (صدى):
أشارت وزارة العدل إلى تعليق 3700 طلب تنفيذ " كمرحلة أولى "؛ بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجاء إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.

ويأتي ذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا.

وشمل الأمر الملكي الكريم الربط مع مؤسسة النقد العربي لإنفاذه ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بالشراكة بين العدل وساما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أفضل العودة فقط للأرقام في التمثيل الإلكتروني حاليا ومؤقتا وبسرعة في مناهج التدريس إدراكا للوقت ووقف تدىيس الجهل ولنسبق فيرنا ويكون قرارنا ت أريخي لكن زامر الحي لايطرب
ابو محمد 😎
جيده ، وبوارديه بعد ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حرام عليكم رجعوهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أقول تركي أنت مزعل ابو نوره بشي🤔

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراءه نادٍ مصري جديد بعد تجدُّد خلافاته مع الأهلي
تركي آل الشيخ يكشف حقيقة شراءه نادٍ مصري جديد بعد تجدُّد خلافاته مع الأهلي
Time منذ 8 دقائق Views 1198
وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو)
وزير الشؤون الإسلامية: شركة الكهرباء لم تتجاوب معنا لتخفيض فواتير المساجد (فيديو)
Time منذ 13 دقيقة Views 1331
ميسي: "لن نعود أبدا كما سبق"
ميسي: "لن نعود أبدا كما سبق"
Time منذ 14 دقيقة Views 1233
بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين
بالفيديو.. الخطوط السعودية تطبق أقصى معايير السلامة لضمان سلامة المسافرين
Time منذ 20 دقيقة Views 1334
مصادر: روسيا لم تعترض على تقديم موعد اجتماع أوبك
مصادر: روسيا لم تعترض على تقديم موعد اجتماع أوبك
Time منذ 20 دقيقة Views 1272
«العدل»: تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
«العدل»: تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
Time منذ 21 دقيقة Views 1283
الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه 
الكشف عن حجم ثروة البشير ومساعديه 
Time منذ 22 دقيقة Views 1430
كورونا يتفشى في مبني التلفزيون المصري ويربك الإعلاميين
كورونا يتفشى في مبني التلفزيون المصري ويربك الإعلاميين
Time منذ 25 دقيقة Views 1438
المملكة تتقدم بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027
المملكة تتقدم بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027
Time منذ 29 دقيقة Views 1359
وزير الصناعة يعلق على إطلاق حساب رسمي للوزارة
وزير الصناعة يعلق على إطلاق حساب رسمي للوزارة
Time منذ 33 دقيقة Views 1287