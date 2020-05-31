تحديد موعد الاختبارات البديلة لطلاب الثانوي

الرياض (صدى):
أصدر نائب وزير التعليم، توجيهًا باعتماد عقد الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الراغبين بتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي والمتعثرين في النظام الفصلي والراسبين في بعض المواد.
وأوضح نائب وزير التعليم، أن يتم عقد الاختبارات البديلة اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس 19/ 10/ 1441 هـ، مضيفًا في تعميم له بأن يتم تكوين لجنة في كل مكتب تعليم أو إدارة إشراف تربوي تتبع لها مدارس برئاسة مدير المكتب أو مدير الإشراف التربوي ومن يرى من المشرفين ومديري المدارس .
وأفاد بأن مهاجم هذه اللجنة ستكون "متابعة تنفيذ آلية الاختبارات والإشراف عليها وتهيئة المقرات لمراكز الاختبارات حسب أعداد الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد والإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة في ذلك، وحصر الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات، ووضع جدول موحد لجميع الطلاب في مدارس المكتب أو إدارة الإشراف التربوي، وتكليف معلمين أو مشرفين تربويين بإعداد أسئلة المواد حسب مواصفات الاختبار الجيد، وتكليف معلمين ومشرفين بالتصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور، ومتابعة استخراج النتائج وتسليم الوثائق مع المدارس وإنهاء متطلبات ذلك " .
وأكد على الطلاب والطالبات أنهم يمكنهم الاسترشاد بنماذج الأسئلة المتوفرة على بوابة التعليم الوطنية “عين” من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا https://ien.edu.sa/Home/Dashbord ، إذ سيشمل الاختبار 75% من محتوى الأسابيع من الأول إلى السابع و25% من محتوى الأسابيع من الثامن إلى نهاية الفصل الدراسي ويكون من 50 درجة، وأما أسئلة المواد للطلاب والطالبات المتعثرين والراسبين فتكون من 100 درجة.