عصابة تركيا تخدع العرب بالتسويق لـ«بايدن» على أنه حمامة سلام

أنقرة (صدى):
تحاول تركيا وعصابتها (قطر وإيران) الترويج للمرشح الديمقراطي جون بايدن على أنه حمامة سلام لخداع العرب، بأنه صديق للمسلمين والعرب.
وبالنظر لتاريخ بايدن ستضح حقيقته وأنه ليس حمامة سلام؛ حيث صوّت في مجلس الشيوخ مع بوش الإبن والمحافظين الجدد في ٢٠٠٢ لضرب العراق واحتلاله، وأصبح من أهم أبواق الحرب، التي تم شنّها بناءا على أدلّة ثبت زيفها.
وكان بايدن أول سياسي امريكي يطالب بتقسيم العراق، بالإضافة إلى أنه كان نائب أوباما وشريكه في التحالف مع إيران الذي سعى لتخريب علاقة الخليج وأمريكا.
ومنح بايدن وأوباما إيران مئات المليارات لتدعم تنظيمات الإرهاب بالمنطقة، ولتحتل ٤ دول عربية، وهم-بضغط ايراني-من منع تعيين المعتدل إياد علاوي وعيّن الطائفي نوري المالكي في العراق.
واعترض بقوة على قتل ترمب لقاسم سليماني، و استغل منصبه كنائب لاوباما وساعد ابنه هنتر للتكسب غير المشروع من دول اجنبية منها اوكرانيا والصين.