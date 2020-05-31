تشيلسي يقترب من ضم فيرنر 

وكالات (صدى):
يستعد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، نجم لايبزيغ الألماني، للانتقال لنادي تشيلسي أو مانشستر يونايتد حال فشل انتقاله لليفربول.
وينتقل فيرنر، لكتيبة تشيلسي أو مانشستر يونايتد الصيف المقبل، حال رفضت إدارة ليفربول تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ.
ويستمع فيرنر للعروض الأخرى من أندية الدوري الإنجليزي حال فشل ليفربول وفي التعاقد معه، حيث يتطلع مانشستر يونايتد وتشيلسي لتعزيز خياراتها الهجومية بالتعاقد مع تيمو فيرنر.
ويسعى فيرنر للانتقال لليفربول والعمل مع مواطنه يورغن كلوب المدير الفني لليدز، ويتردد أن ليفربول الخيار الأول للاعب حال رحيله عن لايبزيغ.