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تشيلسي يقترب من ضم فيرنر 

Time منذ 6 دقائق
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تشيلسي يقترب من ضم فيرنر 

وكالات (صدى):
يستعد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، نجم لايبزيغ الألماني، للانتقال لنادي تشيلسي أو مانشستر يونايتد حال فشل انتقاله لليفربول.

وينتقل فيرنر، لكتيبة تشيلسي أو مانشستر يونايتد الصيف المقبل، حال رفضت إدارة ليفربول تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ.

ويستمع فيرنر للعروض الأخرى من أندية الدوري الإنجليزي حال فشل ليفربول وفي التعاقد معه، حيث يتطلع مانشستر يونايتد وتشيلسي لتعزيز خياراتها الهجومية بالتعاقد مع تيمو فيرنر.

ويسعى فيرنر للانتقال لليفربول والعمل مع مواطنه يورغن كلوب المدير الفني لليدز، ويتردد أن ليفربول الخيار الأول للاعب حال رحيله عن لايبزيغ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ما اظنها قالت هاالكلام إلا وتقصد عكس ظاهر معنى اللفظ .. ولكن لا داعي له ،،، .. تكلمي بشكل مباشر ، ياقفاريه .. ولو اني لا اظن انكِ قفارية اصليه .. .. عموماً بلاوي تتحذف من كل حدب وصوب ،،، الله يخارجنا ..
ابن حزم
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي

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