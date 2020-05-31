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مواطنون يتساءلون: أين الكمامات؟

Time منذ 10 دقائق
Views 1308
مواطنون يتساءلون: أين الكمامات؟

سعيد العجل (صدى):
اشتكى مواطنون لـ "صدى " من عدم توفر الكمامات والقفازات في المحال التجارية والصيدليات.

وأكد المواطنون لـ "صدى "، أنهم اشتروا الكمامة القماشية بـ 15 ريال بعدما كانت تُباع بـ 5 ريال فقط.

وأوضحت مصادر "صدى"، أن سعر كرتون القفازات في السوق السوداء يصل إلى 18 ريال.

يذكر أن وزارة الداهلية، قد أعلنت عن فرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ما اظنها قالت هاالكلام إلا وتقصد عكس ظاهر معنى اللفظ .. ولكن لا داعي له ،،، .. تكلمي بشكل مباشر ، ياقفاريه .. ولو اني لا اظن انكِ قفارية اصليه .. .. عموماً بلاوي تتحذف من كل حدب وصوب ،،، الله يخارجنا ..
ابن حزم
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي

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