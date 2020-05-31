مواطنون يتساءلون: أين الكمامات؟

سعيد العجل (صدى):
اشتكى مواطنون لـ "صدى " من عدم توفر الكمامات والقفازات في المحال التجارية والصيدليات.
وأكد المواطنون لـ "صدى "، أنهم اشتروا الكمامة القماشية بـ 15 ريال بعدما كانت تُباع بـ 5 ريال فقط.
وأوضحت مصادر "صدى"، أن سعر كرتون القفازات في السوق السوداء يصل إلى 18 ريال.
يذكر أن وزارة الداهلية، قد أعلنت عن فرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.