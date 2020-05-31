الأطعمة الدهنية ليست ضارة 

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تؤثر سلبًا على الصحة.
وقام خبراء أمريكيون بدراسة على الفئران المختبرية الحوامل، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى تم إدراج أطعمة دهنية بنسبة 40% من المعتاد، أم المجموعة الثانية وفق النظام الغذائي العادي.
واتضح أن صحة الفئران في المجموعتين لم تتأثر أبدا ومع ذلك، حيث قام الباحثون بتحليل صحة الأطفال بعد مرور سنة ونصف.
وتبين أن الفئران التي تناولت أمهاتها الأطعمة الدهنية كان أداؤها أفضل في الاختبارات الإدراكية وأدمغتها كانت تشيخ بشكل أبطأ من الفئران من المجموعة الثانية، حيث أن فوائد الأطعمة عالية الدهون للدماغ ترجع إلى إنتاج بروتين خاص.