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ياسمين هواري ترسل قبلة لمحبيها
منذ 16 دقيقة
364
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ما اظنها قالت هاالكلام إلا وتقصد عكس ظاهر معنى اللفظ .. ولكن لا داعي له ،،، .. تكلمي بشكل مباشر ، ياقفاريه .. ولو اني لا اظن انكِ قفارية اصليه .. .. عموماً بلاوي تتحذف من كل حدب وصوب ،،، الله يخارجنا ..
ابن حزم
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
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