ضاحي خلفان: "الإخونجية قبلوا بتدخل تركيا في ليبيا ولم يقبلوا بالعرب "

أبوظبي (صدى):
أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، أن قاعدة الوطية العسكرية الليبية سيطرت عليها تركيا، واصفًا إياه بـ "قاعدة الاحتلال التركية ".
وأضاف ضاحي خلفان: " إذا سميت حكومة.. حكومة وفاق فهي في الحقيقة بينها بين الدواعش اتفاق، وتمارس كل أساليب الدجل والكذب والنفاق الذي لدى الحر الشريف لا يطاق " .
وأردف: " سود الله وجوه الإخونجية يقبلون بتدخل تركيا في ليبيا ولا يقبلون تدخل أي عربي، يالكم من شرذمة تافهة ".
وتابع: " القضاء على الإخوان يحقق الاستقرار والامان في جميع الأوطان، الإخونجية هم سفهاء الأمة العربية اجتمعوا في تنظيم إجرامي، مجموعة من أرباب السوابق والمنحرفين و الخمة، وارباب الفتاوى من المال " .
يذكر أن مليشيا الوفاق الليبية المدعومة من تركيا كانت قد سيطرت على قاعدة الوطية العسكرية قبل أيام ما يعني وضعها تحت سيطرة السلطات التركية التي تسعى إلى السيطرة على ليبيا.