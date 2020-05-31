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ضاحي خلفان: "الإخونجية قبلوا بتدخل تركيا في ليبيا ولم يقبلوا بالعرب "

Time منذ 16 دقيقة
Views 1224
ضاحي خلفان: "الإخونجية قبلوا بتدخل تركيا في ليبيا ولم يقبلوا بالعرب "

أبوظبي (صدى):
أكد ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، أن قاعدة الوطية العسكرية الليبية سيطرت عليها تركيا، واصفًا إياه بـ "قاعدة الاحتلال التركية ".

وأضاف ضاحي خلفان: " إذا سميت حكومة.. حكومة وفاق فهي في الحقيقة بينها بين الدواعش اتفاق، وتمارس كل أساليب الدجل والكذب والنفاق الذي لدى الحر الشريف لا يطاق " .

وأردف: " سود الله وجوه الإخونجية يقبلون بتدخل تركيا في ليبيا ولا يقبلون تدخل أي عربي، يالكم من شرذمة تافهة ".

وتابع: " القضاء على الإخوان يحقق الاستقرار والامان في جميع الأوطان، الإخونجية هم سفهاء الأمة العربية اجتمعوا في تنظيم إجرامي، مجموعة من أرباب السوابق والمنحرفين و الخمة، وارباب الفتاوى من المال " .

يذكر أن مليشيا الوفاق الليبية المدعومة من تركيا كانت قد سيطرت على قاعدة الوطية العسكرية قبل أيام ما يعني وضعها تحت سيطرة السلطات التركية التي تسعى إلى السيطرة على ليبيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ما اظنها قالت هاالكلام إلا وتقصد عكس ظاهر معنى اللفظ .. ولكن لا داعي له ،،، .. تكلمي بشكل مباشر ، ياقفاريه .. ولو اني لا اظن انكِ قفارية اصليه .. .. عموماً بلاوي تتحذف من كل حدب وصوب ،،، الله يخارجنا ..
ابن حزم
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي

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