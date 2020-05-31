بالصور.. طائرات تركية تدخل المجال الجوي الليبي دون صفة

وكالات (صدى):
يُعد تدخل تركيا في ليبيا أمرًا واضحًا لا شك فيه، سواء من ناحية تجنيد المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب مليشيا الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، أو تزويد المليشيا بالأسلحة اللازمة.
وهناك طائرات تركية تهبط في ليبيا غير مُدرجة وليست لها صفة للدخول في المجال الجوي الليبي، فمثلًا في 23 مارس الماضي، ظهرت طائرة مشبوهة خلف رحلة الخطوط الليبية للطائرة -A-320-214 Airbus القادمة من مطار إسطنبول، حيث كانت تختفي وتظهر على الردار، وتتوجهان إلى مطار قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.
وتبين أنها طائرة نوع Ilyushin Ii-76 تابعة لميليشيا السراج أقلعت من اسطنبول بعد إقلاع طائرة الخطوط الليبيةAirbus320-214، وتم الترجيح بأنها شحنة جديدة من الأسلحة والمرتزقة.
كما انطلقت رحلة الخطوط الليبية Airbus A330-202 ، 5ALAR، REG : 5A-LAR من مطار إسطنبول إلى ليبيا في رحلة غير مجدولة يوم 27 مايو الماضي.
وأمس السبت، عادت طائرة الخطوط الليبية رقم Airbus A320-214، رحلة 5ALAP ، REG : 5A-LAP ، إلى مطار الكلية الجوية بمصراتة قادمة من إسطنبول في رحلة غير مجدولة.
واليوم الأحد، انطلقت رحلتين للخطوط الأجنحة والليبية ترافقهم طائرة شحن C-130E عسكرية تركية إلى ليبيا، وكذلك أربع طائرات في رحالات غير مجدولة (من/إلى) مطار مصراتة إلى تركيا والعكس .