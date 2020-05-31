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ميزات جديدة في بريد «جيميل»

Time منذ 48 دقيقة
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ميزات جديدة في بريد «جيميل»

وكالات (صدى):
أزاحت شركة " جوجل " الأمريكية الستار عن ميزات ومهام جديدة استثنائية في بريدها " جيميل ".

وتضمنت الميزات الجديدة إمكانية إرسال واستقبال الرسائل ومشاركة الملفات والمستندات المهمة بصورة مجمعة وشاملة، حيث تفيد مَن يعملون في المنزل أو يدرسون عن بُعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض " كوفيد-19 ".

وأتاح بريد " جيميل " إمكانية إرسال الرسائل وتسلُّمها بشكل مجمع من دون أيّ قيود، حيث أن  " جيميل " يوجد به قائمة من الإعدادات السريعة، التي تضيف ميزات جديدة يمكن للمستخدم من خلالها تخصيص بريدهم الوارد.

وتسمح الإعدادات الجديدة أيضاً للمستخدمين بتخصيص كثافة البريد الإلكتروني، واختيار نوع بريد وارد جديد، وتطبيق سمات جديدة عبر البريد الخاص بشركة " جوجل ".

وفعلت خصائص " جيميل " جديدة منها إضافة قائمة الإعدادات السريعة الجديدة، والمساعدة على العثور على تخطيطات وإعدادات وسمات مختلفة، يمكن اتباع الخطوات التالية:1- انقر على خيار الإعدادات: سترى إمكانية التنقل بين واجهات مختلفة وأنواع صندوق وارد مختلفة وخيارات عرض مختلفة، إلى جانب بريدك الوارد الحقيقي.

ثانيا.. عند تحديد الخيار المتاح له، سيتم تحديث البريد الوارد، وسيقدم لك "جيميل" إمكانية معاينة كيفية ظهور حسابك بمجرد تحديد السمة.

ثالثا.. قبل وضع اللمسات الأخيرة على السمة، يمكنك اختيار موضوعات متعددة واستخدام السمة التي تناسبك وفقاً لذلك.

رابعا.. انقر فوق خيار "مشاهدة كافة الإعدادات" لتصفح قائمة الإعدادات الكاملة المتاحة للمستخدمين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ما اظنها قالت هاالكلام إلا وتقصد عكس ظاهر معنى اللفظ .. ولكن لا داعي له ،،، .. تكلمي بشكل مباشر ، ياقفاريه .. ولو اني لا اظن انكِ قفارية اصليه .. .. عموماً بلاوي تتحذف من كل حدب وصوب ،،، الله يخارجنا ..
ابن حزم
سبحان الله العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي

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