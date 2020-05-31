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قطار الحرمين يستأنف رحلاته في سبتمبر

Time منذ ساعة
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قطار الحرمين يستأنف رحلاته في سبتمبر

نايف السالم (صدى):
كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنه سيتم استئناف الرحلات ابتداء من سبتمبر المقبل، واستغلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2020 لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.

وذكرت الإدارة في بيان لها، أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير ونقل أكبر عدد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات وبما يشمل كافة وجهات القطار، ابتداء من شهر سبتمبر 2020، مع استغلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2020 لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان في شهر أغسطس القادم عن مواعيد فتح الحجوزات، مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونيا عبر موقع قطار الحرمين السريع.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
طرواد
التعليق الي يعجبكم تخلوه عمومآ.. إنما المسلمون اخوه

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