قطار الحرمين يستأنف رحلاته في سبتمبر

نايف السالم (صدى):
كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أنه سيتم استئناف الرحلات ابتداء من سبتمبر المقبل، واستغلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2020 لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.
وذكرت الإدارة في بيان لها، أن العمل مستمر لتلبية الإقبال الكبير ونقل أكبر عدد من المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات وبما يشمل كافة وجهات القطار، ابتداء من شهر سبتمبر 2020، مع استغلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2020 لتنفيذ خطة رفع الطاقة الاستيعابية بأعلى المعايير.
وأوضحت أنه سيتم الإعلان في شهر أغسطس القادم عن مواعيد فتح الحجوزات، مع إتاحة الحجز وشراء التذاكر إلكترونيا عبر موقع قطار الحرمين السريع.