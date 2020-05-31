نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصين تحرج أمريكا بعد اتهامها بقمع المتظاهرين: «لا أستطيع التنفس»

Time منذ ساعة
Views 1581
الصين تحرج أمريكا بعد اتهامها بقمع المتظاهرين: «لا أستطيع التنفس»

بكين (صدى):
أحرجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ ،نظيرتها الأمريكية مورغان أورتاغوس، بعد انتقادات الأخيرة لها بشأن حقوق الإنسان في هونج كونج وقمع المتظاهرين.

وردت المتحدثة الصينية على هذه الانتقادات بثلاث كلمات فقط كانت كافية وهي: لا أستطيع التنفس.

وكانت هذه الكلمات هي الكلمات الأخيرة للمواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي أثار موته احتجاجات كبرى في أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، علقت عبر حسابها على تويتر، على الأوضاع في الصين قائلة : إن "هذه لحظة محورية للعالم. يجب على الأشخاص المحبين للحرية في جميع أنحاء العالم الوقوف مع سيادة القانون ومساءلة الحزب الشيوعي الصيني، الذي خالف وعوده بشكل صارخ لشعب هونج كونج".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
طرواد
التعليق الي يعجبكم تخلوه عمومآ.. إنما المسلمون اخوه

أخر الأخبار

تشيلسي يقترب من ضم فيرنر 
تشيلسي يقترب من ضم فيرنر 
Time منذ 5 دقائق Views 1135
مواطنون يتساءلون: أين الكمامات؟
مواطنون يتساءلون: أين الكمامات؟
Time منذ 9 دقائق Views 1286
تعرف على الوجهة المقبلة لعبدالفتاح عسيري 
تعرف على الوجهة المقبلة لعبدالفتاح عسيري 
Time منذ 12 دقيقة Views 1311
الأطعمة الدهنية ليست ضارة 
الأطعمة الدهنية ليست ضارة 
Time منذ 12 دقيقة Views 1099
ضاحي خلفان: "الإخونجية قبلوا بتدخل تركيا في ليبيا ولم يقبلوا بالعرب "
ضاحي خلفان: "الإخونجية قبلوا بتدخل تركيا في ليبيا ولم يقبلوا بالعرب "
Time منذ 15 دقيقة Views 1218
ياسمين هواري ترسل قبلة لمحبيها
ياسمين هواري ترسل قبلة لمحبيها
Time منذ 15 دقيقة Views 354
مسنة في سن الـ 100 تقهر فيروس كورونا
مسنة في سن الـ 100 تقهر فيروس كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 353
مطربة مصرية تخرج من منزلها ببدلة تشب رواد الفضاء خوفًا من كورونا
مطربة مصرية تخرج من منزلها ببدلة تشب رواد الفضاء خوفًا من كورونا
Time منذ 35 دقيقة Views 1322
وفاة والدة الكاتب الرياضي خالد أبو غانم
وفاة والدة الكاتب الرياضي خالد أبو غانم
Time منذ 45 دقيقة Views 1177
ميتسوبيشي تعلن عن سحب 5 آلاف سيارة 
ميتسوبيشي تعلن عن سحب 5 آلاف سيارة 
Time منذ 47 دقيقة Views 1308