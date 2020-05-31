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"طيران الإمارات " يُسرّح موظفيه

Time منذ ساعة
Views 1836
"طيران الإمارات " يُسرّح موظفيه

أبوظبي (صدى):
كشف مصدران مطلعان، عن تسريح طيارين متدربين وموظفين من طواقم الطائرات في طيران الإمارات.

وأكدت الشركة، أنها اضطرت لتسريح بعض العاملين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وتعهدت بمعاملتهم بعدل.

وقالت متحدثة باسم الشركة: " سعينا للحفاظ على الأسرة الحالية كما هي، واستعرضنا جميع السيناريوهات الممكنة من أجل الحفاظ على عملياتنا لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا مضطرون للأسف لتوديع عدد قليل من الأشخاص الرائعين الذين عملوا معنا".

وتستعد "طيران الإمارات" إلى استئناف أنشطتها المعتادة تدريجياً، بعد دخول اقتصاد دبي مرحلة العودة بعد مرحلة تقييدالحركة للوقاية من الجائحة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
باقي لها في الحياه مده
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
واضح*** وصريح***
يا أيها الرجل الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُهَلَّا لِنَفْسِك كَانَ ذَا التَّعْلِيمُتَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَىكَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُابْدَأْ بِنَفْسِك فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَافَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُفَهُنَاكَ تُعْذَرُ إنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَىبِالْقَوْلِ مِنْك وَيحصل التسليمُلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُعَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ — أبو الأسود الدؤلي
طرواد
التعليق الي يعجبكم تخلوه عمومآ.. إنما المسلمون اخوه

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