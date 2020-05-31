المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية

وكالات (صدى):
أعاد المصارع النمساوي ويليام أوت، حفل زفافه من جديد على الطريقة الإسلامية وذلك بعد أن اعتنق الإسلام مؤخرًا.
وشارك المصارع النمساوي الذي أطلق على نفسه اسم خالد، صورا من مراسيم زفافه، التي اعتمدت على الطريقة الإسلامية، وعلق عليها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… يوم رائع مرة أخرى. بعد رمضان اليوم كان زفافنا في الاتحاد الإسلامي في ترايسكيرشن. لا يمكن وصفه بكلمات. شكرا لكم جميعا”.
وتلقى خالد آوت هدية مميزة في حفل الزفاف، وقال عن الأمر: “كهدية زفاف تلقينا رحلة عمرة من الاتحاد الإسلامي ترايسكيرشن. الله أكبر”.