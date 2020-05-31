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المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية

Time منذ 6 دقائق
Views 1207
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية

وكالات (صدى):
أعاد المصارع النمساوي ويليام أوت، حفل زفافه من جديد على الطريقة الإسلامية وذلك بعد أن اعتنق الإسلام مؤخرًا.

وشارك المصارع النمساوي الذي أطلق على نفسه اسم خالد، صورا من مراسيم زفافه، التي اعتمدت على الطريقة الإسلامية، وعلق عليها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… يوم رائع مرة أخرى. بعد رمضان اليوم كان زفافنا في الاتحاد الإسلامي في ترايسكيرشن. لا يمكن وصفه بكلمات. شكرا لكم جميعا”.

وتلقى خالد آوت هدية مميزة في حفل الزفاف، وقال عن الأمر: “كهدية زفاف تلقينا رحلة عمرة من الاتحاد الإسلامي ترايسكيرشن. الله أكبر”.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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