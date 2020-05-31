عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 

الرياض (صدى):
قدمت العديد من المكاتب السياحية من عروض ترويجية مميزة لإجلاء المقيمين بالمملكة الراغبين في العودة إلى أوطانهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شملت خدمات الطيران والنقل والحجر الصحي.
وقدمت المكاتب السياحية مع شركات الطيران والفنادق عروضا لعملائها تتضمن إتاحة حمل حقائب بوزن 30 كليوجراما للشحن و10 كيلوجرامات داخل الطائرة.
وشملت العروض توفير خيارات السكن بشكل فردي أو مزدوج كأقصى حد داخل الغرفة في الفندق المتفق عليه، مبينا أن العروض تشمل توفير وجبتين رئيسيتين " إفطار وعشاء " طوال مدة العزل والمحددة بـ10 أيام تقريبا، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية.