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عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1316
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 

الرياض (صدى):
قدمت العديد من المكاتب السياحية من عروض ترويجية مميزة لإجلاء المقيمين بالمملكة الراغبين في العودة إلى أوطانهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شملت خدمات الطيران والنقل والحجر الصحي.

وقدمت المكاتب السياحية مع شركات الطيران والفنادق عروضا لعملائها تتضمن إتاحة حمل حقائب بوزن 30 كليوجراما للشحن و10 كيلوجرامات داخل الطائرة.

وشملت العروض توفير خيارات السكن بشكل فردي أو مزدوج كأقصى حد داخل الغرفة في الفندق المتفق عليه، مبينا أن العروض تشمل توفير وجبتين رئيسيتين " إفطار وعشاء " طوال مدة العزل والمحددة بـ10 أيام تقريبا، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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