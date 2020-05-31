نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني

Time منذ 14 دقيقة
Views 1244
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني

وكالات (صدى):
قال نادي أتلتيك بلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الأحد، إنه مدد تعاقده مع مدربه جايزكا غاريتانو ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو 2021.

وكان غاريتانو تولى تدريب بلباو في ديسمبر 2018، ونجح في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط وضمان البقاء في دوري الكبار.

كما قاد الفريق أيضاً للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وكان من المقرر أن يواجه ريال سوسيداد، لكن المباراة تأجلت بسبب الأزمة الصحية للفيروس كوفيد-19.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن المدرب غاريتانو قوله "أنا سعيد للغاية بثقة النادي في. هذا هو الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة ومن ثم فإن تولي تدريبه يمثل مسؤولية كبيرة".

ومن المقرر استئناف مباريات دوري إسبانيا في 11 يونيو المقبل.

وستكون مباراة بلباو الأولى بعد العودة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد دون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفاً من انتشار العدوى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

أخر الأخبار

حظر التنقل بين مدن أبو ظبي لمدة أسبوع بسبب كورونا
حظر التنقل بين مدن أبو ظبي لمدة أسبوع بسبب كورونا
Time منذ دقيقة Views 1043
بالفيديو.. لحظ ضبط مبنى مهجور بالرياض تستغله العمالة لتخزين التمور (فيديو)
بالفيديو.. لحظ ضبط مبنى مهجور بالرياض تستغله العمالة لتخزين التمور (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1126
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية
Time منذ 6 دقائق Views 1193
الأمير تركي الأول شارك في مسيرة التوحيد وهو في عمرالـ 18 وتوفي بـ"فيروس"
الأمير تركي الأول شارك في مسيرة التوحيد وهو في عمرالـ 18 وتوفي بـ"فيروس"
Time منذ 9 دقائق Views 1246
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 
Time منذ 13 دقيقة Views 1309
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني
Time منذ 14 دقيقة Views 1244
الحصيني: "هطول الأمطار مستمر على مرتفعات 3 مناطق غدا"
الحصيني: "هطول الأمطار مستمر على مرتفعات 3 مناطق غدا"
Time منذ 19 دقيقة Views 1263
"الإسكان" تتيح خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني" لمراجعة الفروع
"الإسكان" تتيح خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني" لمراجعة الفروع
Time منذ 21 دقيقة Views 1210
طرق بسيطة لاختبار حالة المساعدين 
طرق بسيطة لاختبار حالة المساعدين 
Time منذ 24 دقيقة Views 1172
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "
Time منذ 27 دقيقة Views 1413