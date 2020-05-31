تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني

وكالات (صدى):
قال نادي أتلتيك بلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في بيان اليوم الأحد، إنه مدد تعاقده مع مدربه جايزكا غاريتانو ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو 2021.
وكان غاريتانو تولى تدريب بلباو في ديسمبر 2018، ونجح في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط وضمان البقاء في دوري الكبار.
كما قاد الفريق أيضاً للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وكان من المقرر أن يواجه ريال سوسيداد، لكن المباراة تأجلت بسبب الأزمة الصحية للفيروس كوفيد-19.
ونقل الموقع الرسمي للنادي عن المدرب غاريتانو قوله "أنا سعيد للغاية بثقة النادي في. هذا هو الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة ومن ثم فإن تولي تدريبه يمثل مسؤولية كبيرة".
ومن المقرر استئناف مباريات دوري إسبانيا في 11 يونيو المقبل.
وستكون مباراة بلباو الأولى بعد العودة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد دون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفاً من انتشار العدوى.