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وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "

Time منذ 26 دقيقة
Views 1401
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "

وكالات (صدى):
انتقد النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي، تعيين المرتزقة اليمنية توكل كرمان في مجلس إدارة الرقابة على المحتوي بشركة "فيس بوك " .

وقال بيزلي: " أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته فيسبوك معادٍ للحدس، وهو أمر لا يصدق. لا يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة " .

وأكد أنه تواصل مع المسؤولين في فيسبوك بشأن تعيين كرمان في هذا المنصب الحساس، بالإضافة إلى دعوته وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بلاده إلى التحقيق في هذا السلوك.

وأوضح أن الوزارة وعدت بإجراء تحقيق في هذه المسألة ويمكن أن يبدأ في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل.

وأثار تعيين توكل كرمان في مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك، غضبًا عالميًا واسعا، لكونها معروفة بدعمها لأجندة حزب الإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان في اليمن.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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