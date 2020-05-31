وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "

وكالات (صدى):
انتقد النائب في مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي، تعيين المرتزقة اليمنية توكل كرمان في مجلس إدارة الرقابة على المحتوي بشركة "فيس بوك " .
وقال بيزلي: " أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته فيسبوك معادٍ للحدس، وهو أمر لا يصدق. لا يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة " .
وأكد أنه تواصل مع المسؤولين في فيسبوك بشأن تعيين كرمان في هذا المنصب الحساس، بالإضافة إلى دعوته وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بلاده إلى التحقيق في هذا السلوك.
وأوضح أن الوزارة وعدت بإجراء تحقيق في هذه المسألة ويمكن أن يبدأ في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل.
وأثار تعيين توكل كرمان في مجلس الرقابة على محتوى فيسبوك، غضبًا عالميًا واسعا، لكونها معروفة بدعمها لأجندة حزب الإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان في اليمن.