في قبضة رجال الأمن أشخاص يستعرضون بالسلاح وآخرون يخالفون إجراءات كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
نجحت قوات الأمن في المملكة في القبض على عدد من المخالفين والخارجين عن القانون خلال الأسبوع الماضي.
ونشر حساب الأمن العام فيديو يرصد جهودهم خلال أسبوع؛ حيث تم القبض على شخص يطلق النار بشكل عشوائي ويستعرض بالسلاح وأخر كان يصوره.
وتم القبض على 7 مقيمين يمارسون مهنة الحلاقة لأشخاص أخرين داخل مقار إقامتهم.
كما تم ضبط تشكيل عاصبي من 7 أشخاص يحتالون على المقيمين والمواطنين لجمع أموالهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة ويرود رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات المالية لحالات إنسانية.