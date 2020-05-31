نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى يهاجم صيدليات كبرى: «لم أجد سعودي واحد بينهم»

Time منذ 49 دقيقة
Views 1489
Comment 1
عضو شورى يهاجم صيدليات كبرى: «لم أجد سعودي واحد بينهم»

عادل الحربي (صدى):
استنكر عضو الشورى فهد بن جمعة، اليوم الأحد، سيطرة بعض الوافدين على الصيدليات الكبرى في المملكة.

وقال "بن جمعة" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "اليوم دخلت الى اربع صيدليات معروفه لم اجد سعودي واحد من بينهم... والله شيء مؤسف".

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع تغريدة "بن جمعة"؛ حيث علق أحد متابعيه قائلًا: "٤ سنوات بشهادتي الدبلوم دبلوم صيدله ما لقيت وظيفه".

وتابع أخر:"لعل وعسى تنتهي الجائحة وتتحرك وزارة الموارد البشرية وتضع حدا للاحتكار للصيدليات والمغاسل والبقالات وتعطي مجال للسعودي بالعمل وخاصة الصيدليات واصل وروح البقالات ومحلات الجملة وتشوف وعرج على سوق الهرم والقارات وترى من يديرها. ثم ع محلات مواد البناء سباكة وبلاط واستمر بالمرور".

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

أخر الأخبار

حظر التنقل بين مدن أبو ظبي لمدة أسبوع بسبب كورونا
حظر التنقل بين مدن أبو ظبي لمدة أسبوع بسبب كورونا
Time منذ دقيقة Views 1032
بالفيديو.. لحظ ضبط مبنى مهجور بالرياض تستغله العمالة لتخزين التمور (فيديو)
بالفيديو.. لحظ ضبط مبنى مهجور بالرياض تستغله العمالة لتخزين التمور (فيديو)
Time منذ 4 دقائق Views 1116
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية
Time منذ 5 دقائق Views 1178
الأمير تركي الأول شارك في مسيرة التوحيد وهو في عمرالـ 18 وتوفي بـ"فيروس"
الأمير تركي الأول شارك في مسيرة التوحيد وهو في عمرالـ 18 وتوفي بـ"فيروس"
Time منذ 8 دقائق Views 1234
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 
Time منذ 13 دقيقة Views 1307
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني
Time منذ 13 دقيقة Views 1236
الحصيني: "هطول الأمطار مستمر على مرتفعات 3 مناطق غدا"
الحصيني: "هطول الأمطار مستمر على مرتفعات 3 مناطق غدا"
Time منذ 18 دقيقة Views 1256
"الإسكان" تتيح خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني" لمراجعة الفروع
"الإسكان" تتيح خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني" لمراجعة الفروع
Time منذ 20 دقيقة Views 1208
طرق بسيطة لاختبار حالة المساعدين 
طرق بسيطة لاختبار حالة المساعدين 
Time منذ 23 دقيقة Views 1170
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "
Time منذ 26 دقيقة Views 1396