عضو شورى يهاجم صيدليات كبرى: «لم أجد سعودي واحد بينهم»

عادل الحربي (صدى):
استنكر عضو الشورى فهد بن جمعة، اليوم الأحد، سيطرة بعض الوافدين على الصيدليات الكبرى في المملكة.
وقال "بن جمعة" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "اليوم دخلت الى اربع صيدليات معروفه لم اجد سعودي واحد من بينهم... والله شيء مؤسف".
وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع تغريدة "بن جمعة"؛ حيث علق أحد متابعيه قائلًا: "٤ سنوات بشهادتي الدبلوم دبلوم صيدله ما لقيت وظيفه".
وتابع أخر:"لعل وعسى تنتهي الجائحة وتتحرك وزارة الموارد البشرية وتضع حدا للاحتكار للصيدليات والمغاسل والبقالات وتعطي مجال للسعودي بالعمل وخاصة الصيدليات واصل وروح البقالات ومحلات الجملة وتشوف وعرج على سوق الهرم والقارات وترى من يديرها. ثم ع محلات مواد البناء سباكة وبلاط واستمر بالمرور".