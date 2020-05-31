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الاحتلال يجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم

Time منذ ساعة
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الاحتلال يجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم

القدس (صدى):
لجأت سلطات الاحتلال، إلى إجبار عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس على هدم بيوتهم بأيديهم.

وتسلّم سكان القدس المحتلة، إخطارًا يفيد بعزم البلدية هدم بيوتهم ومنشآتهم، بحجة البناء غير المرخص، لذلك بدأ المقدسيون في هدم بيوتهم بأيديهم؛ لعدم دفع تكاليف الهدم الباهظة التي ستفرضها عليهم قوات الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال، قد نفذت أكبر عملية هدم خارج أوقات الحرب في القدس منذ العام 1967 في عام 2019، وهدمت 16 مبنى سكنيا يضم 100 شقة في حي وادي الحمص من أراضي صور باهر جنوب مدينة القدس.

وذكر مركز معلومات حلوة المختص بالشؤون المقدسية، أن إسرائيل هدمت نحو 173 منشأة في المدينة خلال العام 2019، من ضمنها 51 منشأة هدمت ذاتيا بأيدي أصحابها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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