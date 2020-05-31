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بالفيديو.. المتظاهرون بأمريكا يُسقطون تماثيل أشخاصًا عُرفوا بعنصريتهم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المتظاهرون بأمريكا يُسقطون تماثيل أشخاصًا عُرفوا بعنصريتهم

واشنطن (صدى):
بدأ المتظاهرون في الولايات المتحدة الأمريكية، في إسقاط تماثيل متعددة تم نصبها لأشخاص عُرفوا بميولهم العنصرية.

وأوضح مقطع فيديو من مدينة ناشفل بولاية تينيسي الأمريكية إسقاط تمثال إدوارد كارماك وهو سياسي وصحفي سابق يؤمن بتفوّق العرق الأبيض على الأعراق الأخرى.

وكذلك تدمير تمثال (فرانك ريزو) وهو ضابط شرطة وسياسي أمريكي سابق معروف عنه بالعنصرية في مدينة فيلاديلفيا بولاية بينسلفينيا الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد تظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السوداء، بعد مقتل رجل أسود البشرة على يد شُرطي أبيض البشرة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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