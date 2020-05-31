نادي الوحدة يقدم شكره للاعبه شانغ ريم بعد 5 سنوات من العطاء

ماجد محمد (صدى):
قدم نادي الوحدة الشكر للاعبه الكوري الجنوبي شانغ ريم، على ما قدمه للنادي خلال الفترة التي قضاها مع الفريق على مدار 5 مواسم.
وعبر نادي الوحدة متمثلاً في إدارة النادي وأعضائه وجماهيره عبرحساب النادي "تويتر" عن شكرهم الخالص للاعب الخلوق المدافع المميز ريم على الفترة المميزة التي قضاها في النادي وعلى تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية والألقاب التي حققها باسم نادي الوحدة".
ويعتبر اللاعب شانغ ريم واحداً من أفضل اللاعبين الأجانب والآسيويين، الذين مروا على دوري الخليج العربي وعلى نادي الوحدة، وكان انضم للوحدة في يناير عام 2016 بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وجددت له إدارة النادي موسماً إضافياً خلال العامين الأخيرين، ليكمل 5 مواسم مع العنابي قدم خلالها عطاء مميزاً.