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نادي الوحدة يقدم شكره للاعبه شانغ ريم بعد 5 سنوات من العطاء

Time منذ ساعة
Views 1461
نادي الوحدة يقدم شكره للاعبه شانغ ريم بعد 5 سنوات من العطاء

ماجد محمد (صدى):
قدم نادي الوحدة الشكر للاعبه الكوري الجنوبي شانغ ريم، على ما قدمه للنادي خلال الفترة التي قضاها مع الفريق على مدار 5 مواسم.

وعبر نادي الوحدة متمثلاً في إدارة النادي وأعضائه وجماهيره عبرحساب النادي "تويتر" عن شكرهم الخالص للاعب الخلوق المدافع المميز ريم على الفترة المميزة التي قضاها في النادي وعلى تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية والألقاب التي حققها باسم نادي الوحدة".

و‏يعتبر اللاعب شانغ ريم واحداً من أفضل اللاعبين الأجانب والآسيويين، الذين مروا على دوري الخليج العربي وعلى نادي الوحدة، وكان انضم للوحدة في يناير عام 2016 بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وجددت له إدارة النادي موسماً إضافياً خلال العامين الأخيرين، ليكمل 5 مواسم مع العنابي قدم خلالها عطاء مميزاً.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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