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تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب بجرح نافذ في القلب بعرعر

Time منذ ساعة
Views 1427
تدخل طبي ناجح مع حالة مصاب بجرح نافذ في القلب بعرعر

عرعر (صدى):
تمكن فريق طبي بمركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب في عرعر من إنقاذ حياة مصاب تعرض لجرح نافذ بالقلب في جدار البطين الأيمن نتيجة مسمار من مسدس دقاق كهربائي.

وجرى على الفور إدخال المصاب غرفة العمليات في مركز القلب, حيث قام الفريق الطبي بإخراج المسمار المستقر بجدار بطين القلب الأيمن في عملية ناجحة استغرقت قرابة الخمس ساعات, مشيرة إلى أن حالة المصاب مستقرة ولله الحمد وفي طريقها للتماثل للشفاء التام.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، و 3 مراكز للسكري وللكلى وللأسنان), إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، والمناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

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