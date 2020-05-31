نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود

Time منذ ساعة
Views 1445
Comment 1
بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود

الرياض (صدى):
أصدرت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإلزام المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية، بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها.

وكشفت الأمانة أنها بدأت منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية بتوجيه البلديات لعمل جولات متعددة شملت المطاعم والمقاهي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشملت الإجراءات قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم الجلوس لأكثر من أربعة على الطاولة لغير العوائل؛ مشددة على ضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وتلوموني علشان ماطلعت من بيتي كيف أطلع والناس كل خوفها من الغرامة بس والا الفايروس مادرت عنه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنفلات😐
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
متابع
الحمد لله رب العالمين ، اخواتنا متحجبات حجاب كامل ومغطية وجوههها عن غير المحارم وجالسة محترمة في بيتها ولا اختلاط بالاجانب ولا خرابيط اعلام ، نسال الله لهن الثبات
مهند
واو واو صوتها يذكرني ببقره كانت مع جدي

أخر الأخبار

حظر التنقل بين مدن أبو ظبي لمدة أسبوع بسبب كورونا
حظر التنقل بين مدن أبو ظبي لمدة أسبوع بسبب كورونا
Time منذ 28 ثانية Views 1024
بالفيديو.. لحظ ضبط مبنى مهجور بالرياض تستغله العمالة لتخزين التمور (فيديو)
بالفيديو.. لحظ ضبط مبنى مهجور بالرياض تستغله العمالة لتخزين التمور (فيديو)
Time منذ 4 دقائق Views 1106
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية
المصارع ويليام أوت يُعيد حفل زفافه بالطريقة الإسلامية
Time منذ 5 دقائق Views 1151
الأمير تركي الأول شارك في مسيرة التوحيد وهو في عمرالـ 18 وتوفي بـ"فيروس"
الأمير تركي الأول شارك في مسيرة التوحيد وهو في عمرالـ 18 وتوفي بـ"فيروس"
Time منذ 8 دقائق Views 1218
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 
عروض مميزة من مكاتب سياحية لإجلاء المقيمين بالمملكة 
Time منذ 12 دقيقة Views 1295
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني
تمديد عقد مدرب أتلتيك بلباو الإسباني
Time منذ 13 دقيقة Views 1226
الحصيني: "هطول الأمطار مستمر على مرتفعات 3 مناطق غدا"
الحصيني: "هطول الأمطار مستمر على مرتفعات 3 مناطق غدا"
Time منذ 18 دقيقة Views 1256
"الإسكان" تتيح خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني" لمراجعة الفروع
"الإسكان" تتيح خدمة "حجز موعد" عبر تطبيق "سكني" لمراجعة الفروع
Time منذ 19 دقيقة Views 1208
طرق بسيطة لاختبار حالة المساعدين 
طرق بسيطة لاختبار حالة المساعدين 
Time منذ 22 دقيقة Views 1170
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "
وعد بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بـ "فيس بوك "
Time منذ 25 دقيقة Views 1386