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وقوع إصابات عديدة في حادثين منفصلين بالباحة

Time منذ 22 دقيقة
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وقوع إصابات عديدة في حادثين منفصلين بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أنه وقع حادثين منفصلين تصادم وانقلاب اليوم الأحد ونتج عنه عدة إصابات.

وفي التفاصيل، أوضح عماد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم 997 في تمام الساعة 11:56 صباح اليوم الاحد عن حادث انقلاب الموقع الباحه أمام كلية المجتمع سابقا.

وأردف الزهراني، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع إصابة بسيطة وإصابتين متوسطة تم التدخل إسعافياً بالموقع من قبل الفرق الإسعافية وبعد ذلك نقلهم لمستشفى الملك فهد.

وحول الحادث الآخر، قال الزهراني وقع حادث تصادم آخر وورد البلاغ في تمام الساعة 12:32 بعد ظهر اليوم الأحد الموقع بني سار أمام محطة الصقور، وتم توجيه فرقه إسعافيه وعند وصولها الموقع اتضح بوجود اصابه متوسطه

تم التدخل الإسعافي له بالموقع وتم نقله لمستشفى الملك فهد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة

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