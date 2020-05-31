ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"

وكالات (صدى):
تهدد ثغرة أمنية خطيرة عددا كبيرا من مستخدمي هاتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل" الأمريكية حيث تستخدم رسائل مضللة للمستخدمين وتبدو أنها تابعة لشركة "آبل" إلا أن هدفها الإستيلاء على حسابات المستخدمين.
واكتشف الباحث بافوك جيان، ثغرة أمنية خطيرة في نظام "سجل دخولك باستخدام أبل"، والتي يمكنها أن تكون بابًا للمهاجمين للسيطرة على حسابات المستخدمين؛ بدلًا من أن تكون بابًا لخصوصية أكثر لحاملي هواتف "آيفون"، حيث حصل على مكافاة قدرها 100 ألف دولار أمريكي لاكتشافه الثغرة.
وقالت تقارير بانه يمكن للمهاجم إنشاء رمز مميز مرتبط بأي معرف بريد إلكتروني، والتحقق من أنه "صالح" باستخدام مفتاح Apple العام، ليتمكن من السيطرة على حساب المستخدم ومعرفة كافة بيانات الشخصية والبنكية.