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ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"

Time منذ 32 دقيقة
Views 1340
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"

وكالات (صدى):
تهدد ثغرة أمنية خطيرة عددا كبيرا من مستخدمي هاتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل" الأمريكية حيث تستخدم رسائل مضللة للمستخدمين وتبدو أنها تابعة لشركة "آبل" إلا أن هدفها الإستيلاء على حسابات المستخدمين.

واكتشف الباحث بافوك جيان، ثغرة أمنية خطيرة في نظام "سجل دخولك باستخدام أبل"، والتي يمكنها أن تكون بابًا للمهاجمين للسيطرة على حسابات المستخدمين؛ بدلًا من أن تكون بابًا لخصوصية أكثر لحاملي هواتف "آيفون"، حيث حصل على مكافاة قدرها 100 ألف دولار أمريكي لاكتشافه الثغرة.

وقالت تقارير بانه يمكن للمهاجم إنشاء رمز مميز مرتبط بأي معرف بريد إلكتروني، والتحقق من أنه "صالح" باستخدام مفتاح Apple العام، ليتمكن من السيطرة على حساب المستخدم ومعرفة كافة بيانات الشخصية والبنكية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة

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