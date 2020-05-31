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عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري

Time منذ 25 دقيقة
Views 1472
عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، الجدل بشأن مفاوضات الهلال مع لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري قبل دخوله فترة الانتقال الحرة.

وقال عيسى الجوكم، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " مع ملف عبدالفتاح عسيري حاليا قلت لحبيبنا الغالي أحمد الشمراني لو كان الهلال وليس النصر هو الذي فاوض السومة والمؤشر والمقهوي.. لقامت الدنيا ولَم تقعد.. ولكن كون النصر الطرف في المفاوضات.. فالرد (حبوا بعض) " .

وكانت قد ذكرت تقارير، أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع لاعب الفريق الأول بالنادي عبد الفتاح عسيري لتجديد عقده.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة

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