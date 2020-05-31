عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري

ماجد محمد (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، الجدل بشأن مفاوضات الهلال مع لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري قبل دخوله فترة الانتقال الحرة.
وقال عيسى الجوكم، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " مع ملف عبدالفتاح عسيري حاليا قلت لحبيبنا الغالي أحمد الشمراني لو كان الهلال وليس النصر هو الذي فاوض السومة والمؤشر والمقهوي.. لقامت الدنيا ولَم تقعد.. ولكن كون النصر الطرف في المفاوضات.. فالرد (حبوا بعض) " .
وكانت قد ذكرت تقارير، أن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مع لاعب الفريق الأول بالنادي عبد الفتاح عسيري لتجديد عقده.