اقتراب فنادق مصر من الإشغال الكامل

القاهرة (صدى):
كشف مسؤول في وزارة السياحة المصرية، اليوم الأحد، عن اقتراب فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها، من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22% من السعة الكاملة.
وأوضح أن عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.
وأضاف المسؤول المصري: " نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22 بالمئة... هناك 173 فندقا علي مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري ".