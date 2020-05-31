"البحر الأحمر للتطوير" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة البحر الأحمر للتطوير باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1-مساعد مدير إدارة المخاطر ، ويشترط :
-بكالوريوس "إدارة الأعمال " .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
-شهادة مهنية في إدارة المخاطر .
2-المدير التجاري ، ويُشترط :
-بكالوريوس تخصص " إدارة اعمال ، او المالية ، او مسح الكميات " .
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات .
3-مدير شؤون البنية التحتية والمرافق ، ويُشترط :
-درجة البكالوريوس " هندسة مدنية " .
-خبرة لا تقل عن 20 عام .
4-مدير مشاريع البناء وأعمال المطارات:
-درجة البكالوريوس ، وخبرة لا تقل عن 15 عام .
5-مدير مساعد العلوم المرجانية :
- درجة البكالوريوس " علم البيئة ، الأحياء ، الجغرافيا " ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات .
6-كبيري مدراء مشاريع البناء ، ويشترط:
-درجة البكالوريوس فما فوق " هندسة مدنية ، هندسة انشاءات " وخبرة لا تقل عن 15عام .
ويتاح التقديم بدءً من اليوم الأحد 31/ 5 / 2020 م ، وحتى الكتفاء من العدد المطلوب ، عبر الرابط التالي : هنا