نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. القبض على مقتحم متجر للاتصالات بسيارة مسروقة في الرياض

Time منذ ساعة
Views 1687
Comment 1
بالفيديو.. القبض على مقتحم متجر للاتصالات بسيارة مسروقة في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من القبض على شخص اقتحم مركزًا للاتصالات باستخدام مركبة مسروقة في حي العزيزية بالمنطقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أن ذلك بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اقتحام شخص بمركبة نقل، لمتجرٍ للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال.

وأوضح العقيد، شاكر التويجري، أنه أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبين أنها مسروقة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته للنيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة

أخر الأخبار

بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود
بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود
Time منذ دقيقتين Views 1047
بالفيديو.. إيلاف عبدالعزيز: النساء حقودات ولن أجامل سوى الرجال
بالفيديو.. إيلاف عبدالعزيز: النساء حقودات ولن أجامل سوى الرجال
Time منذ 3 دقائق Views 1064
تعرف على مشروع تعديلات القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
تعرف على مشروع تعديلات القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
Time منذ 8 دقائق Views 1156
اقتصادي: على الطيران الاستفادة من أسعار البترول (فيديو)
اقتصادي: على الطيران الاستفادة من أسعار البترول (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1168
«عبداللطيف جميل» توفر وظائف لذوي الإعاقة
«عبداللطيف جميل» توفر وظائف لذوي الإعاقة
Time منذ 15 دقيقة Views 1252
وقوع إصابات عديدة في حادثين منفصلين بالباحة
وقوع إصابات عديدة في حادثين منفصلين بالباحة
Time منذ 21 دقيقة Views 1297
عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري
عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري
Time منذ 24 دقيقة Views 1468
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"
Time منذ 31 دقيقة Views 1335
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف الحالة الصحية لـ "رجاء الجداوي"
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف الحالة الصحية لـ "رجاء الجداوي"
Time منذ 34 دقيقة Views 1464
حقوق الإنسان تطرح 9 وظائف تقنية جديدة للجنسين بالرياض
حقوق الإنسان تطرح 9 وظائف تقنية جديدة للجنسين بالرياض
Time منذ 35 دقيقة Views 1260