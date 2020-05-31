بالفيديو.. القبض على مقتحم متجر للاتصالات بسيارة مسروقة في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من القبض على شخص اقتحم مركزًا للاتصالات باستخدام مركبة مسروقة في حي العزيزية بالمنطقة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أن ذلك بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اقتحام شخص بمركبة نقل، لمتجرٍ للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال.
وأوضح العقيد، شاكر التويجري، أنه أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبين أنها مسروقة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته للنيابة العامة.