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هلا: طال انتظاري لسارق أفكاري
منذ ساعة
760
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة
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