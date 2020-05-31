بالفيديو.. ترامب يحرج ضابطا بعدما رفض مصافحته

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو تعرض ضابط شرطة لموقف محرج بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحته، كجزء من الإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا.
وأظهر مقطع الفيديو ترامب وهو يفزع ويبتعد عن مصافحة الضابط الذي مد إليه يده ويقفز إلى الوراء بطريقة مسرحية ويبدو أنه كان يقول “لا” للعقيد، ثم ضحك الاثنان واتجها نحو طائرة الرئاسة.
ويذكر ان عادة ما يرفض الرئيس الامريكي ارتداء قناع للوجه في الأماكن العامة ، وشوهد في أكثر من مناسبة وهو يخرق المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.