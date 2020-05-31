وصفات للعناية بالشعر الدهني

أميرة خالد (صدى):
يحصل الشعر على العديد من الفوائد من استخدام الزيوت والوصفات الطبيعية، وتعمل الزيوت على تخليص فروة الرأس من الدهون المتراكمة عليها، كما تساهم فى تطهيرها، والحفاظ عليه نظيفًا لأطول فترة ممكنة.
وتتمثل وصفة زيت اللافندر في خلط بضع قطرات منه أو ظيت إكليل الجبل مع البلسم الخاص بكِ، وفركهما بين يديك قبل تطبيقه على الشعر، وتركه لمدة 5 دقائق على اللأقل قبل غسله بالماء حتى يتفاعل مع بصيلات الشعر ويتخللها.
وعلى جانب آخر، يمكن خلط ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من العسل حتى تحصلى على عجينة متماسكة، وضعيها على فروة رأسك مع الحلاص على استخدام الحركات الدائرية أثناء تطبيق الماسك، واستمرى لمدة 5 أو 10 دقائق حتى تمتص الدهون الزائدة من شعرك.
وتستطيعين مزج بعض القطرات من اللبن الزبادى أو الماء الدافئ مع الطين الأخضر وخلطهما حتى الحصول على قوام متجانس، وتوزيع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، واغسليه جيدًأ بالماء والصابون بعد أن يجف الماسك.
أما وصفة الصبار والليمون فهي عبارة عن: اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار أو الألوفيرا، مع أخرى كبيرة من عصير الليمون واخلطيهما مع كوب من الشامبو المعتدل، وضعى الكميا المناسبة على شعرك واتركيه عليه لبضع دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر، ويمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية لاستخدامها فى كل مرة يحتاج شعرك فيها إلى الغسيل.