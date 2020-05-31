5 وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (غرفة الشرقية للتوظيف)، عن توفر 5 وظائف إدارية وهندسية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل في عدة شركات بمدينة الدمام، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الغرفة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُساعد موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها، وجود خبرة باستخدام الحاسب الآلي، وإلمام تام في مهام وعمل الموارد البشرية، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وقابلية العمل تحت الضغط.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة في مجال استقدام الموظفين من دول أخرى، وإجادة العمل على برنامج ERB، وإلمام تام بموقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ فضلًا عن مهندس كهرباء (وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأضافت مدير موقع (للجنسين - وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الزراعة، العلوم الإدارية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإدارة والغذاء والتغذية أو إدارة الفنادق؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 31/5/1441 هـ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .