نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"هدف" يتيح دخول المستخدمين في بوابة "طاقات" عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد

Time منذ ساعة
Views 1432
"هدف" يتيح دخول المستخدمين في بوابة "طاقات" عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد

الرياض (صدى):
أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في سبيل دعم التحول الرقمي وتيسيراً على المستفيدين من خدمات بوابة (طاقات).

ويمكن للمستفيدين وعملاء الصندوق الدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات" من خلال عدة خطوات هي: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط هنا ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

يذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالي في المصادقة أو التسجيل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنها :- قريبة ودقيقة من وعينا لكنها بعيدة ومستحيلة الفهم من ناحية كيف في عقولنا تستطيع فهم معنى التضليل لأنه شاء جدا لكن أيضا لا تستطيع تثبيت ضلال مقابل علم على الأقل يخفض من مستوى ضلالنا العلمي المتصاعد والمستشري في علومنا التعليمية المدرسية والجامعية والبحثية انتشار الماء وسط النار التي تستعر فليس لنا من العلم غير مبلغ
نجاة محمد
تستاهل ما جاها
يوسف العسيس
لا تستعحل بالأحكام فالمال هو الضابط الشرعي في مثل هذه الأحوال . الدنيا علمتنا الكثير
ابو محمد 😎
كلهم تافهين هافيين .. .. ايش الفرق .. !!
QLQ
... بحريقة

أخر الأخبار

بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود
بالصور.. أمانة الشرقية تلزم المطاعم بعرض القوائم باستخدام الباركود
Time منذ دقيقة Views 1036
بالفيديو.. إيلاف عبدالعزيز: النساء حقودات ولن أجامل سوى الرجال
بالفيديو.. إيلاف عبدالعزيز: النساء حقودات ولن أجامل سوى الرجال
Time منذ دقيقتين Views 1043
تعرف على مشروع تعديلات القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
تعرف على مشروع تعديلات القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
Time منذ 7 دقائق Views 1147
اقتصادي: على الطيران الاستفادة من أسعار البترول (فيديو)
اقتصادي: على الطيران الاستفادة من أسعار البترول (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1164
«عبداللطيف جميل» توفر وظائف لذوي الإعاقة
«عبداللطيف جميل» توفر وظائف لذوي الإعاقة
Time منذ 14 دقيقة Views 1252
وقوع إصابات عديدة في حادثين منفصلين بالباحة
وقوع إصابات عديدة في حادثين منفصلين بالباحة
Time منذ 20 دقيقة Views 1289
عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري
عيسى الجوكم يثير الجدل بشأن صفقة عسيري
Time منذ 24 دقيقة Views 1465
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي "أيفون"
Time منذ 30 دقيقة Views 1326
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف الحالة الصحية لـ "رجاء الجداوي"
بالفيديو.. دينا الشربيني تكشف الحالة الصحية لـ "رجاء الجداوي"
Time منذ 34 دقيقة Views 1457
حقوق الإنسان تطرح 9 وظائف تقنية جديدة للجنسين بالرياض
حقوق الإنسان تطرح 9 وظائف تقنية جديدة للجنسين بالرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1260