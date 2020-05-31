اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تعرض نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، لسرقة منزله حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات فاخرة تتجاوز قيمتها 500ألف جنيه استرليني .
وقالت التقارير بأن اللصوص استولوا أيضا على قمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم، وذلك بعد تعقب خيط سيره قبل التسلل لمنزله وسرقة مقتنياته.
ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام، واقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما.