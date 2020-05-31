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اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1429
اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تعرض نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، لسرقة منزله حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات فاخرة تتجاوز قيمتها 500ألف جنيه استرليني .

وقالت التقارير بأن اللصوص استولوا أيضا على قمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم، وذلك بعد تعقب خيط سيره قبل التسلل لمنزله وسرقة مقتنياته.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام، واقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المسوي يستاهل الإهانة والترحيل .. .. يروح لبلاده ويسوي هناك ، لا يبلى المسلمين بأذاه ..
السامر
الحقيقة ان المصاريه غير نظيفين كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وجاهلهم رضي من رضي وزعل من زعل
ابو محمد 😎
صراصير تصرصر ماادري ويش يبون .. .. من كل بيّارة يطلعون .. ( يكرم القاريء ) ..
اللهو البرئ
يعني انها زهرانية..ي طلوع الشمس (عندما يغيب المساء..)
ابو محمد 😎
اعقب باالفاسد المفسد .. .. تكفون امسكوه وقصوا خشمه ويده .. عقاباً له وعبرة لغيره ممن تسول له نفسه .. .. هذا جزاه ، اللي ينشر المرض للمسلمين بيده وخشمه ..

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