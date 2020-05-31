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شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت

Time منذ 17 دقيقة
Views 1758
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شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن قيام أحد أصحاب المطاعم بنقل اللحوم والأجبان وغيرها من السلع التي يبيعها في مطعمه، في سيارة غير مبردة، لا تنطبق عليها المواصفات الصحية، وهو المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية في الكويت.

ونصح المواطن الكويتي الذي وقف الفيديو، الكويتيين بعدم التعامل مع المطاعم، لأن العمالة (المصريين) التي فيها غير نظيفة على حد قوله، وهاجم الجالية المصرية، التي تعد أكبر جالية في الكويت.

وبعد هذا المقطع، اندلع هجوم متواصل على العمالة المصرية في الكويت، فضلًا عن ازدياد المطالب بترحيلهم وعدم الاعتماد عليهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المسوي يستاهل الإهانة والترحيل .. .. يروح لبلاده ويسوي هناك ، لا يبلى المسلمين بأذاه ..
السامر
الحقيقة ان المصاريه غير نظيفين كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وجاهلهم رضي من رضي وزعل من زعل
ابو محمد 😎
صراصير تصرصر ماادري ويش يبون .. .. من كل بيّارة يطلعون .. ( يكرم القاريء ) ..
اللهو البرئ
يعني انها زهرانية..ي طلوع الشمس (عندما يغيب المساء..)
ابو محمد 😎
اعقب باالفاسد المفسد .. .. تكفون امسكوه وقصوا خشمه ويده .. عقاباً له وعبرة لغيره ممن تسول له نفسه .. .. هذا جزاه ، اللي ينشر المرض للمسلمين بيده وخشمه ..

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