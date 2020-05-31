شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن قيام أحد أصحاب المطاعم بنقل اللحوم والأجبان وغيرها من السلع التي يبيعها في مطعمه، في سيارة غير مبردة، لا تنطبق عليها المواصفات الصحية، وهو المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية في الكويت.
ونصح المواطن الكويتي الذي وقف الفيديو، الكويتيين بعدم التعامل مع المطاعم، لأن العمالة (المصريين) التي فيها غير نظيفة على حد قوله، وهاجم الجالية المصرية، التي تعد أكبر جالية في الكويت.
وبعد هذا المقطع، اندلع هجوم متواصل على العمالة المصرية في الكويت، فضلًا عن ازدياد المطالب بترحيلهم وعدم الاعتماد عليهم.