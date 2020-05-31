نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الخطوط الحديدية تستأنف اليوم رحلاتها بنسبة إشغال 99٪

Time منذ 8 دقائق
Views 1193
الخطوط الحديدية تستأنف اليوم رحلاتها بنسبة إشغال 99٪

الدمام (صدى):
استأنفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اليوم تسيير رحلاتها، حيث غادرت أولى رحلات قطارات الركاب صباح اليوم، متوجهة من الرياض إلى الدمام مروراً بمحطتي الهفوف وبقيق وعلى متنها "١٤٣" راكباً بنسبة إشغال مقاعد تجاوزت "٩٩٪" من قبل المسافرين، فيما انطلقت ثاني رحلات المؤسسة صباح اليوم من الدمام إلى الرياض مروراً بمحطتي بقيق والهفوف وكان على متن القطار "١١٨" راكباً.

وبدأت محطات الخطوط الحديدية اليوم استقبال الركاب المسافرين بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها سابقاً بدءًا بقياس درجة الحرارة والتحقق من ارتداء الكمامات وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب، وقد عمدت الخطوط الحديدية إلى إعادة توزيع مقاعد الركاب داخل القطارات بشكل قطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم .

كما عمدت إلى توزيع مقاعد المسافرين حسب المقاييس المعتمدة للسلامة، وبما يبقي مسافة آمنة بين مرتادي المحطات، تضمنت استبعاد مقاعد الانتظار المتجاورة، واستخدام العلامات الأرضية الإرشادية، والرسائل التوعوية في مرافق المحطات .

وأشادت الخطوط الحديدية بالتزام عملائها الكبير بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات و أثناء سفرهم على القطارات، مؤكدةً أهمية استمرار الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، عبر رفع مستويات الوقاية من ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد-19) والحد من فرص انتشار العدوى .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المسوي يستاهل الإهانة والترحيل .. .. يروح لبلاده ويسوي هناك ، لا يبلى المسلمين بأذاه ..
السامر
الحقيقة ان المصاريه غير نظيفين كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وجاهلهم رضي من رضي وزعل من زعل
ابو محمد 😎
صراصير تصرصر ماادري ويش يبون .. .. من كل بيّارة يطلعون .. ( يكرم القاريء ) ..
اللهو البرئ
يعني انها زهرانية..ي طلوع الشمس (عندما يغيب المساء..)
ابو محمد 😎
اعقب باالفاسد المفسد .. .. تكفون امسكوه وقصوا خشمه ويده .. عقاباً له وعبرة لغيره ممن تسول له نفسه .. .. هذا جزاه ، اللي ينشر المرض للمسلمين بيده وخشمه ..

أخر الأخبار

الخطوط الحديدية تستأنف اليوم رحلاتها بنسبة إشغال 99٪
الخطوط الحديدية تستأنف اليوم رحلاتها بنسبة إشغال 99٪
Time منذ 8 دقائق Views 1193
بالصور.. ضبط كميات من الأسماك الفاسدة بسوق السمك في جازان
بالصور.. ضبط كميات من الأسماك الفاسدة بسوق السمك في جازان
Time منذ 11 دقيقة Views 1237
النصر يستعين بجهاز فريد تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي
النصر يستعين بجهاز فريد تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي
Time منذ 12 دقيقة Views 1224
شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت
شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت
Time منذ 17 دقيقة Views 1756
"فوز العتيبي" تهاجم مروجي حملات "اخرسي": تفشلون وأنتم تناقضون أنفسكم
"فوز العتيبي" تهاجم مروجي حملات "اخرسي": تفشلون وأنتم تناقضون أنفسكم
Time منذ 20 دقيقة Views 510
اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة
اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1418
تأجيل طرح الإعلان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة
تأجيل طرح الإعلان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة
Time منذ 33 دقيقة Views 1446
بالفيديو.. شخص يمسح أنفه بمنديل ثم يمسح به الصراف الآلي بالهفوف
بالفيديو.. شخص يمسح أنفه بمنديل ثم يمسح به الصراف الآلي بالهفوف
Time منذ 39 دقيقة Views 2684
رسميا.. شيفروليه سوبر بان Z71 2021 تكشف عن نفسها
رسميا.. شيفروليه سوبر بان Z71 2021 تكشف عن نفسها
Time منذ 51 دقيقة Views 1465
محمد وزيري يعود بتعليقاته الغامضة بشأن أزمته مع هيفاء وهبي
محمد وزيري يعود بتعليقاته الغامضة بشأن أزمته مع هيفاء وهبي
Time منذ ساعة Views 1355