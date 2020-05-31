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«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1848
«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بمقر الشركة بالرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" وفقاً للتفاصيل التالية :

1-المسمى الوظيفي : اخصائي توظيف "عدد 2" .

2- الشروط :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في "الموارد البشرية " .

3- عدم الإستفادة من برنامج تمهير سابقاً .

4- عدم تسجيل المتقدم في التأمينات الإجتماعية خلال الـ 6 أشهر الماضية .

5- ألا يكون على رأس العمل بالقطاع الحكومي او الخاص .

وحول موعد التقديم ، أكد البرنامج انه متاح من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 30/ يونيو / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المسوي يستاهل الإهانة والترحيل .. .. يروح لبلاده ويسوي هناك ، لا يبلى المسلمين بأذاه ..
السامر
الحقيقة ان المصاريه غير نظيفين كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وجاهلهم رضي من رضي وزعل من زعل
ابو محمد 😎
صراصير تصرصر ماادري ويش يبون .. .. من كل بيّارة يطلعون .. ( يكرم القاريء ) ..
اللهو البرئ
يعني انها زهرانية..ي طلوع الشمس (عندما يغيب المساء..)
ابو محمد 😎
اعقب باالفاسد المفسد .. .. تكفون امسكوه وقصوا خشمه ويده .. عقاباً له وعبرة لغيره ممن تسول له نفسه .. .. هذا جزاه ، اللي ينشر المرض للمسلمين بيده وخشمه ..

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