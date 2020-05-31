«برنامج يسر» يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بمقر الشركة بالرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" وفقاً للتفاصيل التالية :
1-المسمى الوظيفي : اخصائي توظيف "عدد 2" .
2- الشروط :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في "الموارد البشرية " .
3- عدم الإستفادة من برنامج تمهير سابقاً .
4- عدم تسجيل المتقدم في التأمينات الإجتماعية خلال الـ 6 أشهر الماضية .
5- ألا يكون على رأس العمل بالقطاع الحكومي او الخاص .
وحول موعد التقديم ، أكد البرنامج انه متاح من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 30/ يونيو / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .