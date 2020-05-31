«فيريزون» تطلق هاتف فائق السرعة من جلاكسي

وكالات (صدى):
أفادت تقارير بأن مزود الإتصالات اللاسلكية الأمريكية " فيريزون" يستعد لإضافة جهاز هاتف زكي متوسط المدى من سامسونج وسيتم تزويده بمجموعة من الشرائح .
وسيكون هاتف Galaxy A71s 5G UW مثل هاتفي A71 5G أو A71 ، ولكن من الداخل سيُزود بشرائح سنابدراجون 765 المزود بشريحة 5G مدمجة مما يجعل سعره أرخص بكثير، ووفقا لهذا، سيكون الهاتف الأول المزود بشريجة سنابدراجون 765 تدعم شبكة mmWave 5G. كما يخبرنا جزء ”UW“ من الاسم أن الهاتف سيدعم الاتصال بشبكة فيرايزون Ultrawide Band التي تعمل بترددات mmWave.
و سنرى ما إذا كانت بقية المواصفات ستتماشى مع طراز A71 5G الأمريكي أم لا. قد يكون لدى سامسونغ و فيرايزون بعض التحديثات الطفيفة جاهزة ، لجعل هذا الإصدار يستحق لاحقة ”s“.