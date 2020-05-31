نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«فيريزون» تطلق هاتف فائق السرعة من جلاكسي

Time منذ ساعة
Views 1651
Comment 1
«فيريزون» تطلق هاتف فائق السرعة من جلاكسي

وكالات (صدى):
أفادت تقارير بأن مزود الإتصالات اللاسلكية الأمريكية " فيريزون" يستعد لإضافة جهاز هاتف زكي متوسط المدى من سامسونج وسيتم تزويده بمجموعة من الشرائح .

وسيكون هاتف Galaxy A71s 5G UW مثل هاتفي A71 5G أو A71 ، ولكن من الداخل سيُزود بشرائح سنابدراجون 765 المزود بشريحة 5G مدمجة مما يجعل سعره أرخص بكثير، ووفقا لهذا، سيكون الهاتف الأول المزود بشريجة سنابدراجون 765 تدعم شبكة mmWave 5G. كما يخبرنا جزء ”UW“ من الاسم أن الهاتف سيدعم الاتصال بشبكة فيرايزون Ultrawide Band التي تعمل بترددات mmWave.

و سنرى ما إذا كانت بقية المواصفات ستتماشى مع طراز A71 5G الأمريكي أم لا. قد يكون لدى سامسونغ و فيرايزون بعض التحديثات الطفيفة جاهزة ، لجعل هذا الإصدار يستحق لاحقة ”s“.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
المسوي يستاهل الإهانة والترحيل .. .. يروح لبلاده ويسوي هناك ، لا يبلى المسلمين بأذاه ..
السامر
الحقيقة ان المصاريه غير نظيفين كبيرهم وصغيرهم متعلمهم وجاهلهم رضي من رضي وزعل من زعل
ابو محمد 😎
صراصير تصرصر ماادري ويش يبون .. .. من كل بيّارة يطلعون .. ( يكرم القاريء ) ..
اللهو البرئ
يعني انها زهرانية..ي طلوع الشمس (عندما يغيب المساء..)
ابو محمد 😎
اعقب باالفاسد المفسد .. .. تكفون امسكوه وقصوا خشمه ويده .. عقاباً له وعبرة لغيره ممن تسول له نفسه .. .. هذا جزاه ، اللي ينشر المرض للمسلمين بيده وخشمه ..

أخر الأخبار

الخطوط الحديدية تستأنف اليوم رحلاتها بنسبة إشغال 99٪
الخطوط الحديدية تستأنف اليوم رحلاتها بنسبة إشغال 99٪
Time منذ 7 دقائق Views 1187
بالصور.. ضبط كميات من الأسماك الفاسدة بسوق السمك في جازان
بالصور.. ضبط كميات من الأسماك الفاسدة بسوق السمك في جازان
Time منذ 10 دقائق Views 1229
النصر يستعين بجهاز فريد تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي
النصر يستعين بجهاز فريد تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي
Time منذ 11 دقيقة Views 1223
شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت
شاهد.. المقطع الذي تسبب في اندلاع أزمة العمالة المصرية بالكويت
Time منذ 16 دقيقة Views 1756
"فوز العتيبي" تهاجم مروجي حملات "اخرسي": تفشلون وأنتم تناقضون أنفسكم
"فوز العتيبي" تهاجم مروجي حملات "اخرسي": تفشلون وأنتم تناقضون أنفسكم
Time منذ 19 دقيقة Views 492
اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة
اللصوص يسرقون منزل رياض محرز ويحصلون على قمصان كرة نادرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1418
تأجيل طرح الإعلان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة
تأجيل طرح الإعلان الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة
Time منذ 33 دقيقة Views 1439
بالفيديو.. شخص يمسح أنفه بمنديل ثم يمسح به الصراف الآلي بالهفوف
بالفيديو.. شخص يمسح أنفه بمنديل ثم يمسح به الصراف الآلي بالهفوف
Time منذ 38 دقيقة Views 2668
رسميا.. شيفروليه سوبر بان Z71 2021 تكشف عن نفسها
رسميا.. شيفروليه سوبر بان Z71 2021 تكشف عن نفسها
Time منذ 51 دقيقة Views 1463
محمد وزيري يعود بتعليقاته الغامضة بشأن أزمته مع هيفاء وهبي
محمد وزيري يعود بتعليقاته الغامضة بشأن أزمته مع هيفاء وهبي
Time منذ ساعة Views 1355